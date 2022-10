جوارديولا يطلب من هالاند تسجيل خماسية في شباك يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال بيب جوارديولا قبيل مباراة فريقه مانشستر سيتي، التي تجمعه بمانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، أنه طالب مهاجمه إيرلينج هالاند بتسجيل 5 أهداف.

وخلال لقاء مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية قبل اللقاء، قال المدرب الإسباني: "أعلم أنها مباراة خاصة بالنسبة لهالاند كونه الديربي الأول له في إنجلترا"، وأضاف ضاحكًا: "لقد طالبته بتسجيل خمسة أهداف".

وعن غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، قال بيب: "لقد شعر ببعض الآلام في قدمه خلال التدريبات بالأمس، ولا أرغب في المخاطرة به".

وعن اللقاء المرتقب قال بيب: " أنه لقاء تاريخي، لكنها فقط مباراة بـ3 نقاط، ونحن نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، هو لقاء خاص بكل تأكيد، ونسعى لحصد نقاط المباراة كاملة".

