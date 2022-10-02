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جوارديولا يطلب من هالاند تسجيل خماسية في شباك يونايتد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال بيب جوارديولا قبيل مباراة فريقه مانشستر سيتي، التي تجمعه بمانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من ، أنه طالب مهاجمه إيرلينج هالاند بتسجيل 5 أهداف.

وخلال لقاء مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية قبل اللقاء، قال المدرب الإسباني: "أعلم أنها مباراة خاصة بالنسبة لهالاند كونه الديربي الأول له في إنجلترا"، وأضاف ضاحكًا: "لقد طالبته بتسجيل خمسة أهداف".

وعن غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، قال بيب: "لقد شعر ببعض الآلام في قدمه خلال التدريبات بالأمس، ولا أرغب في المخاطرة به".

وعن اللقاء المرتقب قال بيب: " أنه لقاء تاريخي، لكنها فقط مباراة بـ3 نقاط، ونحن نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، هو لقاء خاص بكل تأكيد، ونسعى لحصد نقاط المباراة كاملة".

"I said to score FIVE goals please..."

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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