هالاند أساسيًا في ديربي مانشستر.. ورونالدو على دكة الاحتياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن بيب جوارديولا، وإريك تين هاج، مدربا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الترتيب، تشكيل فريقيهما لمباراة الديربي التي تنطلق بعد قليل ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد عند الساعة 03:00 عصرًا على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، أما مانشستر يونايتد فيأتي في المركز السادس بـ12 نقطة لكن من 6 مباريات فقط.

ويقود إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه ضمن التشكيل الأساسي في أول ديربي له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن انضم قادمًا من بروسيا دورتموند.

ويجلس روبن دياز على دكة البدلاء، حيث يلعب ناثان آكي في الدفاع بدلا منه، بينما خرج رودري من القائمة، ويقود خط الوسط القائد إلكاي جوندوجان.

ويعود ماركوس راشفورد من الإصابة لقيادة هجوم مانشستر يونايتد، بينما يواصل كريستيانو رونالدو الجلوس على مقاعد البدلاء، وسط توقعات باستعانة تين هاج به كبديل في الشوط الثاني من الديربي.

ويدفع تين هاج بماكتومناي في وسط الملعب على حساب البرازيلي كاسيميرو.

وفيما يلي تشكيل الفريقين الرسمي للديربي

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، آكي، كانسيلو.

خط الوسط: سيلفا، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: ماكتومناي، إريكسن، أنتوني، فيرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: راشفورد.