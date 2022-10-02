رئيس الإسماعيلي يعلن عبر الخليج 365 انتهاء أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن يحيى الكومي، رئيس الإسماعيلي، سداد مستحقات لسعد الجزيري لاعب الفريق السابق، والتي أدت إلى إيقاف القيد بالنادي ومنعه من تسجيل صفقات جديدة.

وأكد رئيس الإسماعيلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإسماعيلي سيقوم بقيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي بعد سداد مستحقات المهاجم التونسي.

وكان الجزيري قد انضم للإسماعيلي موسم 2018 قادمًا من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم، ورحل عن الفريق بعد وضعه على قائمة الانتظار، وطالب بعقده كاملًا، وهو الشيء الذي عوقب بسببه الإسماعيلي بقرار من المحكمة الرياضية، "كاس"، والتي أرسلت خطابًا لاتحاد الكرة، بإيقاف قيد النادي حتى يتم تسديد الغرامة التي تصل إلى 600 ألف دولار، لصالح اللاعب التونسي.

وقام الإسماعيلي بتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بالتعاقد مع كل من المهاجم التوجولي ياو أنور، والإيفواري عبدالقادر كوليبالي، والثلاثي التونسي، حمدي النقاز، وفراس شواط ونور الزمان.

إلى جانب باسم مرسي وصالح جمعة من فريق سيراميكا، ومحمود شبراوي من الجونة، وكريم عرفات من فيوتشر.

إضافة إلى التعاقد مع مدرب الأهلي الأسبق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.