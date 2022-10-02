برقم تاريخي.. ليفاندوفسكي يتفوق على رونالدو وميسي 

المنامة - ياسر ابراهيم - دون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال مايوركا أمس السبت، ضمن الجولة السابعة "لليغا".

وقاد ليفاندوفسكي الفريق الكتالوني للفوز على ريال مايوركا، بإحرازه هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء، بطريقة رائعة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أسرع لاعب يسجل 9 أهداف في الليغا في القرن الـ21، حيث سجل في أول 7 مباريات في المسابقة من 18 تسديدة على المرمى.

وتفوق روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) الذي انضم إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فريق بايرن ميونيخ، تفوق على نجوم مثل قائد "البلوغرانا" السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الحالي، وغيرهما.



المصدر: وكالات