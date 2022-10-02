تدخل عاجل من الفيفا بعد كارثة ملعب إندونيسيا.. ورئيس الاتحاد الدولي: يوم مظلم لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب تقريراً شاملاً للحادث الأليم الذي وقع في أحد ملاعب كرة القدم الإندونيسية خلال الساعات الماضية، وأدى إلى وفاة 174 مشجعاً.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، صرح يونس نوسي، الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، بأن الفيفا طلب تقريرا عن الحادث الذي وقع فى مدينة مالانج بجزيرة جاوة، وتم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق.

علّق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة "بيرسيبايا سورابايا" و"أريما" في الساعات الأولى من صباح اليوم، وراح ضحيتها 174 شخصا وأصيب 180 آخرون على الأقل.

وقال إنفانتينو، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا، إن "عالم كرة القدم فى حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية التى وقعت فى إندونيسيا بعد نهاية مباراة أريما وبيرسيبايا سورابايا في ملعب كانجوروهان".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: "هذا يوم مظلم لجميع المشاركين فى كرة القدم، ومأساة لا يمكن فهمها، أتقدم بأحر التعازى لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب هذا الحادث المأساوي".

واختتم إنفانتينو: "كل أفكار فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي مع الضحايا والمصابين، جنبا إلى جنب مع شعب إندونيسيا، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي للعبة، والدوري الإندونيسي".

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في الحادث.

واقتحم مشجعو نادي أريما في كانجوروهان أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 2-3 أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى للفريق منذ أكثر من عقدين.

ووقع التدافع بعد أن أطلقت شرطة إندونيسيا الغازات المسيلة للدموع على المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب، ومع انتشار الذعر وهرع المشجعين واندفاعهم نحو مخارج الملعب، اختنق الكثيرون ودهس العديد من الضحايا حتى الموت.