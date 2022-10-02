الامارات | «السطوة» يكتسح منافسيه في «بورت آيلاند ستيكس» الياباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح الجواد «السطوة» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، 11 من منافسيه، وانتزع الفوز في سباق «بورت آيلاند ستيكس» المخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة الميل (1600 متر)، الذي جرى اليوم الأحد على مضمار «شوكيو» الياباني.

وأضاف «السطوة» البالغ من العمر خمسة سنوات والمنحدر من نسل الفحل «رولرشب»، انتصاره الثاني في سباقات فئة «ليستد» عقب فوزه مارس الماضي في سباق «أوساكاجو ستيكس» على مضمار «هانشين» الياباني.

ونجح الفارس هيدياكي ميوكي في قيادة «السطوة» لتسجيل انطلاقة جيدة من بوابة السباق، وتشكيل ضغط سريع على خيول المقدمة، قبل الانتقال به بشكل قوي للقبض على الصدارة بصورة مبكرة، وتعزيز أفضليته في المراحل الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و10 أجزاء من الثانية، بفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الياباني «فيغينير» المملوك لـ «مزرعة كاروت» بإشراف المدرب كونيهيكو واتاناني وقيادة الفارس فوما ماتسواما.

وعلق رئيس «غودولفين» في اليابان، هاري سويني، على انتصار «السطوة» بقوله في تصريحات صحافية: «تحسن لافت لـ (السطوة) مع تقدمه بالعمر، إذ سبق له الفوز أربعة مرات على مسافة 2000 متر، ومرة واحدة على مسافة 1800 متر، قبل أن يؤكد مجدداً قدراته على مسافة أقصر في سباق (بورت آيلاند ستيكس)، وانتزاعه انتصاراً بأسلوب مميز بعد أن فرض هيمنته على مجريات السباق منذ مراحله الأولى وحتى خط النهاية».

وأضاف: «من المحتمل الدفع به مستقبلاً للمنافسة على ذات مسافة الميل (1600 متر) والتوجه إلى سباق (فوجي ستيكس) لخيول الفئة الثانية (جروب2)».