الامارات | كايزر: أفرطنا في الاعتماد على مبخوت.. وأهدينا بني ياس التعادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر عن خيبة أمله عقب تعادل فريقه 1-1 أمام ضيفه بني ياس ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمس، مشيراً إلى أن لاعبيه لم يستغلوا النقص العددي في صفوف منافسهم الذي أكمل اللقاء منذ الدقيقة 39 بعشرة لاعبين، وقال في تصريح صحافي: أفرطنا في الاعتماد على المهاجم علي مبخوت وحده لتحقيق الانتصار"، كما أن الفريق ارتكب خطأ حصل بموجبه منافسهم على ركلة ثابتة جاء منها هدف التعادل.

وقال كايز: "ربما أفرطنا في الاعتماد على علي مبخوت لتسجيل الأهداف، لاعبو الأجنحة كان يجب أن يتقدموا بشكل أكبر خاصة بعد النقص العددي في صفوف بني ياس، هذا لم يحدث، وعلينا أن نعالج هذه السلبيات في المستقبل القريب".

وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد، ولم نقم بخلق فرص كثيرة مع المساحات المتاحة، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبهم غاستون سواريز انتظرت لفترة قبل إجراء التغيير حتى نستطيع تسجيل هدف ولكن لم نوفق في ذلك". وتابع: "قمنا ببعض التعديلات الهجومية واللعب بثلاثة مدافعين فقط ولم نفلح بالتسجيل إلا عن طريق ركلة جزاء في الجزء الأخير من المباراة، سمحنا لهم بالتعديل في نهاية المباراة وفقدنا النقاط الثلاثة بسبب التمريرات الخاطئة وأهديناهم كرة ثابتة سجلوا منها هدف التعادل".

واختتم: "لم نكن في مستوى جيد وحاولنا بالروح القتالية ولكن لم نحقق الفوز ولا يجب أن نحمل اللاعبين المسئولية في ظل وجود 6 أو 7 لاعبين خاضوا عددا كبيرا من المباريات الدولية مؤخراً وشعروا بالإرهاق وعلينا أن نتجاوز هذه المباراة ونفكر بالمباراة القادمة مباشرة".

وفي المقابل، انتقد مساعد مدرب فريق بني ياس أحمد الحمادي حكم المباراة واصفاً ركلة الجزاء التي احتسبها بأنها غير صحيحة وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي حضره نيابة عن مدرب الفريق، الروماني دانيال ايسيلا الذي تلقى بطاقة حمراء.

وقال الحمادي: "ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم كانت غير صحيحة، تعرضنا لظلم تحكيمي، أشكر لاعبي فريق على المجهود الكبير الذي قدموه في المباراة والروح التي أكملوا بها اللقاء، هدف التعادل الذي سجلناه في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع أعاد لنا حقنا".