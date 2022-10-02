شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينيو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينيو، لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، أن مارسينيو مُصرّ على الانضمام للأهلي، مضيفاً أنه يبقى الاتفاق على المقابل المادي وطريقة السداد لحسم الصفقة.

وأضاف حارس مرمرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن القلعة الحمراء توصلت لاتفاق نهائي مع مارسينيو، ويبقى الاتفاق على الجانب المادي مع النادي الياباني الذي وافق في بداية الأمر "ثم طمع في قرشين زيادة».

وتابع: "النادي الياباني طلب 30 مليون جنيه لإتمام الصفقة، وأعتقد أنه رقم ليس بغريب في ظل أن نادي إنبي على سبيل المثال طلب 23 مليون جنيه نظير الاستغناء عن مصطفى شلبي، وأعتقد أن الأهلي لن يسدد على 3 أقساط كما يتردد، وأن المبلغ سيجري تحويله على قسطين".

وواصل الإعلامي: "اللاعب البرازيلي طباعه قريبة من اللاعب المصري، ومارسينيو لم ينسجم في اليابان، بسبب الساعة البيولوجية، وهناك تقارير تؤكد أن اللاعب غادر اليابان بالفعل، في انتظار إنهاء إجراءات انضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي".

واختتم أحمد شوبير بالقول: "مارسينيو لاعب مميز، وخلال 35 مباراة مع فريقه الياباني سجل 12 هدفا وصنع 14، وكل المؤشرات تؤكد أنه سيكون صفقة قوية حال إتمامها".