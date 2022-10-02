شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين حراس المصرى فى مران الفريق بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رباعي حراسة المرمى بالنادي المصري "أحمد مسعود، محمود جاد، عصام ثروت ومحمد شحاتة" فقرة تدريبات خاصة على هامش مران الفريق الصباحي الذي أقيم اليوم بمعسكر برج العرب، فى إطار استعدادات النادي المصري للموسم الجديد، وشهد المران الذي أقيم تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الفريق، منافسة قوية بين الرباعي.



احمد مسعود



جاد



عصام ثروت



محمود جاد



مران الحراس

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

وينتظر النادي المصري قيد القائمة الأولية للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى أزمة إيقاف القيد وسدد مستحقات الوداد المغربي الذي تنازل عن شكواه ضد النادي البورسعيدي، والتي كانت بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب المصري السابق.