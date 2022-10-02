شكرا لقرائتكم خبر عن ذات المضرب الذهبى.. ماذا قدمت ميار شريف فى بطولة بارما لتحصد أول لقب فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ميار شريف حديث الصباح والمساء فى الوسط الرياضى عامة والتنس خاصة، بعدما استطاعت أن تتغلب على المصنفة السابعة عالميا بنهائى بطولة بارما المفتوحة التى أقيمت بإيطاليا.

ميار شريف أول لاعبة فى تاريخ مصر تتوج ببطولة ضمن رابطة المحترفات وتقدمت فى التصنيف للمركز الـ 48 عالميا ودخلت قائمة التوب50 .

نرصد فى السطور التالية ماذا قدمت ميار شريف فى البطولة حتى تتوج باللقب الأول فى تاريخ مصر.

ميار شريف فازت فى أول مباراتين أمام اللاعبة المجرية والسويسرية على الترتيب بنتيجة 2/0، فى الأدوار الأولى من البطولة.

وفى دور ربع النهائي التقت مع الأمريكية لورين ديفيز بنتيجة 2/0 ، وتأهلت لنصف النهائي.

فى قبل نهائي بطولة بارما فازت ميار على منافستها الرومانية انا بوجدان بنتيجة 2/1.

وتأهلت ميار لنهائى بطولة بارما والتقت مع اليونانية ماريا سكارى المصنفة السابعة على العالم وفازت بنتيجة 2/0.