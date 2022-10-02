شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. 300 مباراة تكتب أسطورة إكرامي فى حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر. ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة اليوم بطلها هو إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وأحد أبرز حراس الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

وليد إكرامي الشحات في 26 أكتوبر عام 1955، وانضم لناشئي الأهلي عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب الحرب وفاز الأهلي 5/1.





بداية سيئة لوحش أفريقيا

جاءت بداية إكرامى الشحات الملقب بـ"وحش أفريقيا" صعبة فقد تولى إكرامي حراسة مرمى الأهلي أمام الاتحاد موسم 1972/1973 وخسر الأهلي وقتها للمرة الأولى في هذا الموسم على ملعبه بهدف نظيف وتوقع الجميع نهاية مبكرة للحارس الصاعد، إلا أن عبده صالح الوحش طالب ببقائه وأعطاه الفرصة في المباراة التالية أمام الإسماعيلي وأحرز الأهلي الفوز بهدف نظيف لتبدأ انطلاقة حارس مرمى الأهلي داخل المستطيل الأخضر.

وشارك إكرامي في أكثر من 300 مباراة مع الأهلي ليحطّم الرقم القياسي الذى كان يحتفظ به حارس الأهلي القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات إكرامي من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلي.