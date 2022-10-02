شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز بعد اهتمام ليفربول بضمه.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء كثيرة عن دخول إبراهيم عادل ، صانع ألعاب بيراميدز الواعد، دائرة اهتمامات فريق ليفربول الإنجليزي باعتباره "خليفة محمد صلاح"، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مهتم بالحصول على خدمات إبراهيم عادل الجناح الأيسر لفريق بيراميدز، بعدما لفت أنظار كشافى النادى الإنجليزي.

يعد إبراهيم عادل موهبة من العيار الثقيل فرضت نفسها على الوسط الكروي، واستطاع الجناح الأيسر لفريق بيراميدز، رغم حداثة سنه الذى لم يتجاوز الـ 21 عاماً، أن يثبت أقدامه بشكل كبير فى تشكيل بيراميدز ويتألق مع الفريق السماوي ليصبح محط صراع كبار الأندية.

في الموسم الماضي شارك إبراهيم عادل فى 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.

وبلغ إجمالي مشاركات إبراهيم عادل مع بيراميدز منذ موسم 2018/2019، 78 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 9 أخرى لزملائه.



إبراهيم عادل

ويمتد عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة وموثق بصورة رسمية من جانب الاتحاد، وبالتالي عقده مستمر مع بيراميدز حتى يونيو 2026.

وعن المشاركات الدولية، حظي إبراهيم عادل بمشاركة دولية وحيدة مع منتخب مصر تحت 20 سنة، أحرز خلالها هدفاً واحداً، كما شارك مع المنتخب الأول في 4 مباريات حتى الآن منذ انضمامه إلى الفراعنة في سبتمبر 2021.