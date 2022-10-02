شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات دورى المرتبط لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد وجدول مباريات بطولة الدورى المرتبط لكرة السلة تحت 16 سنة، والتي تقام فى الفترة من 21 حتى 29 أكتوبر الجارى.

ويشارك في البطولة 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 أندية، جاء تقسيمها كالتالى..

المجموعة الأولى: الأهلى وسموحة، وطلائع الجيش، ودسوق

المجموعة الثانية : الاتحاد السكندرى، ومصر للتأمين، وهليوبوليس، والزهور

المجموعة الثالثة : الجزيرة، و سبورتنج، والأولمبى، والطيران

المجموعة الرابعة : الزمالك، ومصر للاتصالات، و أصحاب الجياد، والقناة.

مباريات اليوم الأول في المجموعة الأولى ..

21 أكتوبر الاهلى و دسوق

سموحة و الجيش

المجموعة الثانية

21 أكتوبر الاتحاد و الزهور

مصر للتأمين و هليوبوليس

المجموعة الثالثة

21 أكتوبر الجزيرة و الطيران

سبورتنج و الأولمبى

المجموعة الرابعة

21 أكتوبر الزمالك مع القناة

الاتصالات مع الجياد