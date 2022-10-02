شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط فيريرا لدك حصون فلامبو البوروندي فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك لدك حصون فريق فلامبو البوروندي، حيث يستعد الأبيض للمباراة التى ستقام في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري.

ويرصد ”الخليج 365” كيفية تخطيط فيريرا للمواجهة المرتقبة فى التقرير التالى:





وضع برنامج خاص للاعبين الدوليين

وضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا برنامجا خاصا للاعبين الدوليين عقب عودتهم من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولى التي انتهت مساء الثلاثاء.





حصص تدريبية للمهاجمين وخطة للتطوير

كما وضع المدرب البرتغالى خطة لتطوير هجوم الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ البروفيسور في العمل على تطوير أداء المهاجمين وكذلك صناع اللعب من أجل إنهاء الهجمة بشكل متقن، سواء بالقدم أو بالرأس من خلال العرضيات، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من داخل منطقة الجزاء.





رفع الحمل البدنى للاعبين

قام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق حصة تأهيلية خاصة قوية، تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولي كانت لمدة 15 دقيقة تم خلالها تنفيذ بعض الأمور البدنية المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتضمنت المرحلة الثانية تدريبات تأهيل بالكرة من خلال التمرير من لمسة واحدة في مساحة صغيرة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، قيادة هذه الفقرة بجانب دانيال جونزاليس محلل الأداء بالفريق، الذي قام بتدوين كافة الملاحظات وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.





جلسات خاصة مع الحراس

فيما عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا ، جلسة مع حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم خلال مران الفريق الأخير الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص فيريرا خلال حديثة مع الرباعي على الاطمئنان على سير الاستعداد للفترة المقبلة، وطالبهم ببذل أقصى جهد لديهم والتدريب بكل قوة، مؤكدا على ثقته في قدرات جميع الحراس .