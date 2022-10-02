شكرا لقرائتكم خبر عن 37 راميا ورامية يمثلون مصر فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى للرماية، مشاركة 37 رامٍ ورامية من مصر فى بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجارى بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الرماه من مختلف أنحاء العالم.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى إلى أن هؤلاء اللاعبين هم:

بندقية رجال:

اسامة السعيد

محمد الشناوي

محمد حمدي عبدالقادر

ابراهيم كريم

مسدس رجال:

عمر كمال

سامي عبدالرازق

عماد ابراهيم

بندقية ناشئين:

محمد مصطفي سعد

كريم وائل

مجدي حافظ

بندقية ناشئات:

منة الله خضر

ريماس وليد

ندي محمد حافظ

بندقية سيدات:

فريدة خالد درويش

ميرنا هيثم طايع

مريم رمضان

مسدس سيدات:

هالة الجوهري

رضوي محمود

منال عمرو

مسدس ناشئات:

نجوي مهاب

حبيبة محمود

يارا عصام

مسدس ناشئين:

عمرو عابدين

يوسف حسام الكردي

يوسف سمير

اسماء رماة التارجت سبرنت

الرجال

يس زكريا محمد

طارق ثروت

كريم عبدالناصر

سيدات

هالة محمد علي

سما خالد محمد

وفاء خالد حسين

ناشئين

علي كمال

علي الدين طارق

محمد دومة

الناشئات

ميرا احمد فاروق

ايمي أيمن

جومانة احمد خليل

ويرافق اللاعبون واللاعبات الجهاز الفني الإداري من:

عميد" زكي عبدالله المدير الفني للمسدس ومدرب الرجال والسيدات، عقيد" حسام الكردي مدرب المسدس ناشئين وناشئات، مدربه" ناتاليا كوزوفا المدير الفني للبندقية ومدربة الرجال والسيدات، عقيد" أمجد حسين مدرب البندقية ناشئين وناشئات، كابتن" باسل محمد مدرب التارجت سبرنت، عميد" طارق صادق المدير الإداري للمنتخب

وكشف حسنى عن تأكيد مشاركة أكثر من 88 دولة فى فعاليات البطولة والتى ستشهد منافسة قوية بين أفضل رماة على مستوى العالم.

ومن المقر وصول بعثة الإتحاد القطرى إلى القاهرة فى الخامسة مساء اليوم، بالإضافة إلى وصول بعثات المكسيك والسعودية منذ قليل وذلك تمهيداً للمشاركة فى فعاليات منافسات البطولة.

ومن المقرر وصول نيوزلاندا وتايوان وماليزيا يوم 6 اكتوبر وتصل منتخبات الهند والكويت واستراليا يوم 8 اكتوبر وتصل بعثات سنغافورة وبنجلاديش والنمسا 9 اكتوبر على ان تصل منتخبات اوزباكستان وبلجيكا وهولندا وامريكا وكرواتيا وفنلندا والتشيك والسويد والدنمارك والصين ورومانيا والمجر واليابان ومالديف واليونان وكوريا الجنوبية وعمان ومنغوليا والجزائر وبريطانيا يوم 10 اكتوبر وتصل باقى الوفود قبل انطلاق البطولة مباشرا.