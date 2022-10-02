شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى يعزى نظيره الإندونيسي فى وفاة 174 مشجعا فى أحداث الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ضحايا أحداث مدينة مالانج الشرقية بإندونيسيا، ونشر حساب الاتحاد المصرى نعياً عبر حسابه على تويتر جاء كالتالي، "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى، الشعب الإندونيسي بعد أحداث مدينة مالانج الشرقية، والتى أسفرت عن وقوع أكثر من 174 قتيلا فى أحداث شغب بعد إحدى مباريات الدوري المحلي.. مع خالص تمنيات الاتحاد المصري لكرة القدم أن تسود الروح الرياضية في جميع ملاعب العالم".

وفارق 174 شخاصاً على الأقل الحياة وأصيب 180 أيضا خلال تدافع للجماهير في أثناء أعمال شغب بمباراة في مالانج في واحدة من أسوأ كوارث ملاعب كرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري، فى وقت سابق، توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة فى استاد كانجوروهان، بينما قال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث. وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية نيكو أفينتا في تصريحات للصحفيين أنه بعد المباراة، التي فاز فيها بيرسيبايا سورابايا 3-2 على أريما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز، ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وفى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم الأحد، أن مباريات كرة القدم فى ملاعب الدرجتين الأولى والثانية ستشهد الوقوف دقيقة صمتاً ترحماً على أرواح ضحايا مأساة إندونيسيا.

من جهته علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أحداث الشغب والعنف التى شهدتها مباراة بيرسيبايا سورابايا وأريما فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وراح ضحيتها 174 شخصا وأصيب 180 آخرون على الأقل.

وقال جياني إنفانتينو، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "عالم كرة القدم فى حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية التى وقعت فى إندونيسيا بعد نهاية مباراة أريما وبيرسيبايا سورابايا في ملعب كانجوروهان".

وأضاف رئيس فيفا، "هذا يوم مظلم لجميع المشاركين فى كرة القدم، ومأساة لا يمكن فهمها، أتقدم بأحر التعازى لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب هذا الحادث المأساوي".

وأنهي رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قائلا، "كل أفكار فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي مع الضحايا والمصابين، جنبا إلى جنب مع شعب إندونيسيا، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي للعبة، والدوري الإندونيسي".

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير، قدم فيه العزاء وقرر الوقف دقيقة حدادا فى جميع المباريات بعد مأساة إندونيسيا.

وقال البيان، اتفق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والليجا على التزام الصمت لمدة دقيقة في جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية هذا اليوم بعد المأساة التي حدثت في مباراة لكرة القدم في جزيرة جاوا الإندونيسية، حتى الآن ، لقي 174 شخصًا مصرعهم في الحادث المميت وأصيب حوالي 200 شخص.