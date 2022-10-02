شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي بدوري الأبطال هو التاسع من أكتوبر الجارى في تونس، حيث يُنهي مسئولو القلعة الحمراء الاستعدادات لخوض هذه المباراة التى تُعد ضربة البداية للمارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم، على أن يبدأ غداً آخر مرحلة الاستعداد لمباراة اتحاد المنستيري التونسي، المقرر لها 9 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ـ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالى 20 ألف متفرج.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.