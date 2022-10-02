شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ تجاربه الودية بمواجهة كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الأحد، مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب الفندق الذى يقيم به ذئاب الجبل بالإسكندرية، فى مستهل مبارياته الوديه استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية اعتبارا من الخميس الماضي، أدى خلالها اللاعبون المران على فترتين صباحاً ومساءً بهدف الاستعداد القوى للموسم الجديد.

من جهته أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، بالتزام اللاعبين فى المعسكر والمنافسة القويه بينهم خلال التدريبات، مشيرا إلى أن الجميع تعاهد على بذل أقصى جهد بهدف احتلال المركز الذى يليق بتاريخ المقاولون العرب.

وأكد المدير الفني أن العبرة لديه فى تقييم اللاعبين هو مدى الالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وتنفيذ المطلوب بدقة كبيرة.

وقال شوقي غريب، إن معسكر الإسكندرية ناجح جدا حتى الآن وستكون البداية مع فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم للاطمئنان على مدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز في التدريبات خلال المرحلة الأخيرة.