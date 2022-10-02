ماذا دار في التحقيقات الأولية حول مأساة مقتل 174 مشجعاً في إندونيسيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - فتحت السلطات الإندونيسية تحقيقاً موسعاً للتعرف على ملابسات مقتل 174 مشجعاً التي تعرف إعلامياً "مأساة كانجوروهان" .

ووقعت الكارثة في ملعب "كانجوروهان" في جزيرة جاوا الشرقية عقب خسارة أريما على يد ضيفه وغريمه اللدود بيرسيبايا سيورابايا بنتيجة 2-3 ضمن الجولة الـ11 من دوري السوبر الإندونيسي.

ووفقا لموقع CNNIndonesia فإن مشجعو أريما اقتحموا الملعب عقب خسارة فريقهم لترد الشرطة وتطلق الغاز المسيل للدموع.

إطلاق الغاز المسيل للدموع لم يقتصر فقط على المشجعين المقتحمين ولكن أيضًا أمتدت إلى المدرجات مما أدى إلى فزع الجماهير.

نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع نحو المدرجات ، ركض الجمهور وتدافع باتجاه المخرج ، مما أدى إلى تدافع وعمليات دهس نتيجة لسقوط البعض أثناء الفرار.

ونشرت وسائل الإعلام الإندونيسية ما دار في التحقيقات الأولية حيث توجهت أصابع الاتهام إلى الشرطة المحلية.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" أقوال فيرلي هدايت رئيس شرطة منطقة "مالانج " التي وقع الحادث في نطاقها وأدلى بها أمام المحققين اليوم الأحد.

وكشف فيرلي هدايت في التحقيقات أن الشرطة أوصت بتقديم موعد المباراة من الساعة الثامنة مساءًا إلي الثالثة والنصف عصراً لأسباب أمنية ولكن لم يستجيب أحد.

وأكد رئيس الشرطة أن التوصية جاءت خلال خطاب أرسل إلى رابطة الدوري الإندونيسي "ليجا اندونيسيا بارو" بتاريخ 12 سبتمبر 2022 .

وقال رئيس الشرطة إن التوصية جاءت بناء على تقدير استخباراتي ولكن رابطة الدوري الإندونيسي رفضت الاستجابة وأصرت على إقامة المباراة في موعدها وأرسلت ذلك خلال خطاب رسمي في التاسع عشر من سبتمبر.

ورد يونس نوسي ،الممثل لاتحاد كرة القدم الإندونيسي على أقوال رئيس الشرطة وقال " سبب إقامة المباراة ليلاً كان باتفاق وهدفه عدم حضور جماهير الفريق الضيف لملعب كانجوروهان والهدف من ذلك كان تجنب أعمال الشغب".

وأوضح في مؤتمر صحفي في استاد ماديا في جاكرتا " " إقامة المباراة ليلا يعني صعوية حضور جماهير بيرسيبايا سيورابايا لملعب كانجوروهان في جزيرة جاوا الشرقية ، هذا ما استندنا عليه لمنع الشغب وهو محاولة تجنيب حضور جمهور الفريق الزائر".

وأنهى "نعلم أن الشرطة طلبت تقديم المباراة لفترة ما بعد الظهر ولكن في النهاية تم الاتفاق على إقامة المباراة في الليل وعدم إحضار المشجعين الضيوف إلى الملعب".