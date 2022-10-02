مدرب سان جيرمان يوضح سبب قراره بشأن مبابي في مباراة نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فسر كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، قراره بعدم الدفع بكيليان مبابي، نجم الفريق، ضمن التشكيل الأساسي في مباراة نيس بالدوري الفرنسي، مساء أمس السبت.

وحقق سان جيرمان فوزًا صعبًا على ضيفه نيس، فريق جالتييه السابق، بنتيجة 2-1 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وبدأ مبابي المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل بديلًا على حساب هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 59 من زمن المباراة، حين كانت النتيجة تشير إلى التعاقد بهدف لكل جانب.

وتمكن مبابي من تسجيل هدف فوز باريس سان جيرمان قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق.

وقال جالتييه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن سبب عدم الدفع بمبابي منذ بداية اللقاء معاناته من كدمة في فخذه.

وصرح المدرب "فيما يتعلق بكيليان، تعرض لإصابة في الفخذ مع منتخب فرنسا ضد الدنمارك، عاد يوم الأربعاء بعد 48 ساعة من الراحة، كان لا يزال يعاني من كدمة في فخذه قبل المباراة، لكنه كان متاحًا للفريق".

وأحرز مبابي هدفه الثامن في 8 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، فيما بقي باريس سان جيرمان بلا هزيمة حتى الآن.