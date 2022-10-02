أول تعليق من الحكومة الإندونيسية على مأساة كانجوروهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تدرس الحكومة الإندونيسية حظر حضور الجماهير في ملاعب كرة القدم وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جزيرة جاوا الشرقية وأودت بحياة 174 مشجعاً حتى الأن.

ووقعت الكارثة في ملعب "كانجوروهان" في جزيرة جاوا الشرقية عقب خسارة أريما على يد ضيفه وغريمه اللدود بيرسيبايا سيورابايا بنتيجة 2-3 ضمن الجولة الـ11 من دوري السوبر الإندونيسي.

وقال وزير الشباب والرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لقناة KompasTV إن الوزارة ستعيد تقييم السلامة في مباريات كرة القدم ، بما في ذلك النظر في حظر حضور الجماهير في الملاعب.

وأعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعليق الدوري الإندونيسي الممتاز لمدة أسبوع بعد المأساة التي فتح تحقيق للوقوف على ملابستها.