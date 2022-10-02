مأساة إندونيسيا .. كيف لقى 174 مشجعاً حتفهم ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

مأساة جديدة شهدتها ملاعب كرة القدم أودت حتى الأن بحياة 174 مشجعاً وعشرات المصابين في دولة إندونسيا.

ووقعت الكارثة في ملعب "كانجوروهان" في جزيرة جاوا الشرقية عقب خسارة أريما على يد ضيفه وغريمه اللدود بيرسيبايا سيورابايا بنتيجة 2-3 ضمن الجولة الـ11 من دوري السوبر الإندونيسي.

وقال نائب محافظ جاوة الشرقية ، إميل درداك في أخر بيان له نشره موقع CNNIndonesia: "توفي 174 شخصًا وتعرض 298 للإصابة منهم 11 في حالة خطيرة ".

ووفقاً للموقع الإندونيسي فإن مشجعو أريما اقتحموا الملعب عقب خسارة فريقهم لترد الشرطة وتطلق الغاز المسيل للدموع.

إطلاق الغاز المسيل للدموع لم يقتصر فقط على المشجعين المفتحمين ولكن أيضًا أمتدت إلى المدرجات مما أدى إلى فزع الجماهير.

نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع نحو المدرجات ، ركض الجمهور وتدافع باتجاه المخرج ، مما أدى إلى تدافع وعمليات دهس نتيجة لسقوط البعض أثناء الفرار.

وقالت الطبيبة نيللي سيف أنور إن المستشفىات السبع التي استقبلت المصابين والجثامين طبعت صورة للجثث لتسهيل التعرف عليها من قبل أسرهم بسبب عدم وجو هويات وعدم التعرف عليهم وهو ما أدي لإرتفاع الأعداد .