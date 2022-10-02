مصدر لمصراوي يوضح.. هل يلحق تاو بمبارتي الاتحاد المنستيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر في الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق سيغيب عن مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " سيغيب تاو عن مباراة الذهاب، لكن موقف اللاعب من مباراة العودة سيتحدد بناء على مدى استجابته للعلاج وإن كان هناك صعوبة شديدة أيضًا في لحاقه بها، كما أن الجهاز الفني يفضّل الاعتماد على العناصر التي ستشارك في مباراة الذهاب".

وأضاف: "المدير الفني مارسيل كولر طلب مؤخرًا تقريرًا عن حالة اللاعب ويتابعه عن قرب، لكنه يرفض فكرة المجازفة به ويريد منحه وقت كاف للتعافي، والتخلص من إصابة الأمامية حتى لا تعاوده مرة أخرى، خاصة بعد أن علم بأن تلك الإصابة تتكرر كثيرًا مع الجنوب إفريقي".

يذكر أن الاتحاد المنستيري، قد تأهل لدور الـ32، بعد الخسارة من الجيش الرواندى ذهابًا بهدف دون رد، ثم الفوز عليه بثلاثية نظيفة في مباراة العودة بتونس.

ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي يوم 6 أكتوبر المقبل لتونس، من أجل الاستعداد للمباراة.