الاتحاد المصري ينعى ضحايا مأساة إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم التعازي في ضحايا مأساة إندونيسيا، التي وقعت مساء أمس السبت وخلفت مئات القتلى والمصابين.

وقال الاتحاد المصري في بيانه "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى الشعب الإندونيسي بعد أحداث مدينة مالانج الشرقية، والتي أسفرت عن وقوع أكثر من 174 قتيلًا في أحداث شغب بعد إحدى مباريات الدوري المحلي".

وزاد "مع خالص تمنيات الاتحاد المصري لكرة القدم أن تسود الروح الرياضية في جميع ملاعب العالم".

ولقي 174 مشجعًا مصرعهم، فيما أصيب 180 آخرون في تدافع بين الجماهير عقب مباراة في الدوري الإندونيسي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

ووقعت الكارثة عقب خسارة أريما على يد ضيفه وغريمه اللدود بيرسيبايا سيورابايا بنتيجة 2-3 ضمن الجولة الـ11 من "دوري السوبر الإندونيسي" في جزيرة جاوا الشرقية.

واقتحمت جماهير أريما الملعب عقب خسارة المباراة، فيما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بهدف تفريقهم، ليتعرض كثيرون للاختناق.

وكشف الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان أنه فتح تحقيقا، مضيفًا أن الحادث "شوه وجه كرة القدم الإندونيسية".

من جانبه، أمر الرئيس جوكو ويدودو بوقف جميع المباريات في الدوري الإندونيسي حتى انتهاء التحقيق في الأحداث.