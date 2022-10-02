الامارات | وسم "دبي صفراء" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "صباح الفوز بطريقة وصلنا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #دبي_صفراء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إحراز نادي الوصل للفوز، أمس، على مضيفه النصر في "ديربي بر دبي".

وتفاعل مئات المغردون مع الوسم، معبرين من خلاله عن فرحتهم بفوز ناديهم "الوصل"، وفخرهم به، واصفين ليلة أمس بـ "ليلة من ليالي دبي الجميلة".

وبارك مغردون، من خلال الوسم، لفريق الوصل فوزه على فريق النصر، وعبروا من خلاله عن مشاعر الفخر والاعتزاز بناديهم، الذي وصفوه بـ "الرقم الصعب"، فقال أحد المغردين: "مبروك عليكم الفوز يا أعظم فريق.. أنتم الرقم الصعب في ساحات الملاعب.. أمتعتمونا وأفرحتم قلوبنا".

وقال آخر: "مهما قلنا لن نستطيع إيفاءكم حقكم يا لاعبي الوصل.. كنتم مصدر فخر واعتزاز وسعادة لنا أمس.. صباح الفوز بطريقة وصلنا".

كما أكد مغردون على أن "الوصل" كان موضع ثقتهم وأنه كان على قدر هذه المسؤولية، فقالت إحدى المغردات: "وثقنا فيكم و كنت قدها يا أجمل فريق".

كما وصف مغردون إمارة دبي بأنها الإمارة الصفراء، وذلك بعد أن اكتست باللون الأصفر يوم أمس، اللون الذي يعبر عن فريق الوصل، فقال أحدهم: "دبي دائما و أبدا صفراء.. مبروك لعشاق الوصل فوز الفريق في الديربي.. يجب أن نستغل هذا الفوز و أن نفرح اليوم و نطوي الصفحة للمباراة القادمة أمام الظفرة في زعبيل.. عشنا ليلة جميلة و القادم أجمل".

وقال آخر: "في ليلية من ليالي دبي الجميلة.. اكتست دبي باللون الأصفر.. شكرا لجماهير الفريقين".

وفي سياق متصل أشاد مغردون بجمهور "الوصل" الذي سطر في الملعب مشهدا جميلا، وقدم درسا في الحب والوفاء، فقال أحد المغردين: "الجماهير التي كسرت جميع قواعد كرة القدم ، و اصبحوا في كل معركة هم المضيف والخصوم ضيوف.. ما هذا الابداع يا جمهور الوصل".

وقال آخر: "جمهور الوصل هو الجمهور الأفضل.. وفي كل مرة يكتبون اروع حكايات الحب والوفاء.. وانتم اثبتم انها دائماً صفراء".

من جانبهم تناقل مغردون مجموعة من الصور لمباراة أمس، والتي غلب عليها اللون الأصفر، كما تناقلوا مقاطع فيديو للجمهور عقب انتهاء المباراة، عبروا من خلالها عن فرحتهم بهذا النصر.

وحقق الوصل، أمس، فوزاً ثميناً بتغلبه على النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد "العميد" عند 5 نقاط.