شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يواصل الغياب عن مران فيوتشر بسبب الرخصة التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر الغياب عن تدريبات الفريق، حيث يتواجد حالياً فى الإمارات لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، والتى تمكنه من قيادة الفريق فى البطولات القارية من داخل الملعب، لذا واصل محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق قيادة التدريبات التى أقيمت أمس.

وكان على ماهر قد تولى قيادة فيوتشر من المدرجات خلال مباراتى الذهاب والإياب في دور الـ 64 من كأس الكونفدرالية، والتى جعت فيوتشر بفريق بول الأوغندي، تعادل خلالها فيوتشر سلبياً فى الذهاب بأوغندا، قبل أن يفوز فى لقاء العودة بالقاهرة بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر الجاري، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.