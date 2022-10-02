شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يبدأ تجهيز الغزال وسيف تيرى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو ، برنامجاً لتجهيز الثنائي عمرو جمال وسيف تيرى لاعبى الفريق بعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية عقب العودة من قطر بعد الخضوع للمرحلة النهائية من التأهيل.

ويعكف البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفاركو على تجهيز الثنائي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وكان سيف تيري قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما تعرض عمرو جمال لإصابة بمواجهة الإسماعيلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويخوض فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بإحدى الفنادق بالقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويواجه فريق فاركو نظيره الترسانة يوم 5 أكتوبر الجاري ويختتم ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 من الشهر ذاته.

ويقيم نادي فاركو معسكرا مغلقًا فى أحد الفنادق بالقاهرة ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فاركو قد شارك في بطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، ونجح فى احتلال المركز الثامن برصيد 42 نقطة.