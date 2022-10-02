شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية اليوم أمام مولودية الجزائر فى ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

تقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ السابعة مساءً بتوقيت تونس.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الإيفوارى.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب الترجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كلا من ، 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.