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أول لاعبة فى تاريخ التنس المصرى.. ميار شريف فتاة من ذهب بالبطولات العالمية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تتويج ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب فى بطولات رابطة محترفات التنس.

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وبهذا الفوز دخلت ميار شريف قائمة الـtop 50 فى التصنيف العالمى، بعدما كانت فى التصنيف الـ74 عالميا.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن ميار شريف لاعبة التنس بعد وصولها لقائمة التوب50.. 

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تبلغ من العمر 26 عاما، فهى من مواليد مايو 1996، ودرست بإحدى المدارس الفرنسية بالقاهرة، ثم التحقت بإحدى الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تخرجت فى 2018 بشهادة فى الطب الرياضى.

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في عام 2018، وصلت ميار للمركز الـ 260 عالميا، وفقا للتصنيف العالمى، إلا أنها واصلت مسيرتها، وحتى شاركت فى عدة بطولات لم يسبقها إليها أحد، منها الأدوار الرئيسية لرولان جارو، والمشاركة في بطولاتى جراند سلام.

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وتحتفظ ميار بكونها أول لاعبة فى تاريخ التنس المصرى تشارك فى منافسات التنس بالدورات الأولمبية بطوكيو 2020 ، ووصلت ميار للتصنيف ال74 عالميا فى أكتوبر 2021 .

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وخلال الساعات الماضية توجت ميار ببطولة باركا المفتوحة و تغلبت على المصنفة السابعة عالميا ، حتى وصلت للمركز الـ 48 عالميا، ودخلت قائمة التوب 50.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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