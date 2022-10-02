شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يشارك فى المران الجماعى للمصرى بعد انتهاء التأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مروان حمدي، المهاجم الجديد للنادي المصري، فى التدريبات الجماعية للفريق للمرة الأولى منذ التحاقه بالمصرى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، كما شارك مروان فى تقسيمة الفريق التى قادها إيهاب جلال.



مروان حمدي



مروان

وأدى مروان حمدي مرانًا منفردًا تحت إشراف الكرواتي ليونارد سوفينا، مخطط أحمال الفريق، بالملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس.

جدير بالذكر أن مروان حمدي، المنضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الحالية، كان قد انتظم لنحو أسبوعين فى معسكر المنتخب الوطنى المصرى بالإسكندرية والذى خاض خلاله مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا.

من ناحية أخرى، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس، السبت، على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، وذلك في ثالث مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد.