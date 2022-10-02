شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد الانضباط لغرفة ملابس لاعبى الأهلى.. ويحسم مصير زياد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى تلقى عرضين متميزين من الدوري الممتاز للتعاقد مع زياد طارق، وينتظر القرار النهائي من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى استطلع موقف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للفريق بشأن استمرار زياد طارق نجم الفريق الأحمر الشاب أو رحيله، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ من أندية الدورى الممتاز بالتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية، قبل حسم المصير النهائى للاعب".

وأضاف شوبير، "زياد طارق لديه عرضان مميزان، والإدارة تركت القرار النهائي لكولر وممكن يكون فيه صفقة تبادلية بشأن مصطفى البدرى لاعب الأهلى المعار لفيوتشر".

وعن كولر قال شوبير، "لا يمكن لجاحد إنكار إنجازات موسيمانى مع الأهلى، ولكن المدرب الجنوب أفريقى كان كثير الإجازات لدرجة منحه راحة للفريق 12 يوماً قبل مباراة رسمية فى واقعة غريبة للغاية ولكن كولر قبل أى مباراة فرض الانضباط داخل غرفة خلع ملابس الاهلى، التجمع 8 صباحا وأول مران 9 بالتالى اللاعبين أجبروا على النوم المبكر والتدريب مفيهوش هزار، المدرب السويسرى صارم وصاحب شخصية قوية".