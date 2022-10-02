أبرزها ريال مدريد وأوساسونا وقمة السيتي واليونايتد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الأحد، الموافق 2 أكتوبر 2022، عدد من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات حول العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.
ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت القاهرة:
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد - الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium.
ليدز يونايتد x أستون فيلا - الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium.
إسبانيول x فالنسيا - الثانية عصرا - beIN Sports Connect.
سيلتا فيجو x ريال بيتيس - الرابعة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 FR.
جيرونا x ريال سوسيداد - السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports Fr 9 HD max.
ريال مدريد x أوساسونا - التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium.
لاتسيو × سبيزيا – الساعة 12:30 ظهرا
سامبدوريا × مونزا – الساعة 3 عصرا
ساسولو× ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا
ليتشي × كريمونيزي – الساعة 3 عصرا
أتلانتا × فيورنتينا – الساعة 6 مساء
يوفنتوس × بولونيا – الساعة 8:45 مساء
جميع المباريات تبث عبر تطبيق Starz Play App
الدوري السعودي
الفيحاء x الشباب - الخامسة والثلث مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.
الهلال x التعاون - الخامسة والثلث مساء - قناة SSC1 HD.
الفتح x أبها - الثامنة مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.
النصر x الاتحاد - الثامنة مساء - قناة SSC1 HD.
الدوري الإماراتي
الظفرة x شباب الأهلي - الثالثة والربع عصرا - قناة أبوظبي الرياضية.
البطائح x الوحدة - الثالثة والربع عصرا - قناة أبوظبي الرياضية.
العين x اتحاد كلباء - السادسة مساء - قناة أبوظبي الرياضية.
الدوري المغربي
الفتح الرياضي x المغرب الفاسي - الخامسة مساء - قناة Arryadia SD/HD.
المغرب التطواني x الاتحاد الرياضي التوركي - السابعة والربع مساء - قناة Arryadia SD/HD.
حسنية أغادير x مولودية وجدة - التاسعة والنصف مساء - قناة Tamazight HD.
الوداد الرياضي x نهضة بركان - العاشرة والنصف مساء - قناة Arryadia SD/HD.