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أبرزها ريال مدريد وأوساسونا وقمة السيتي واليونايتد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم الأحد، الموافق 2 أكتوبر 2022، عدد من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات حول العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت القاهرة:

الممتاز

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد - الثالثة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليدز يونايتد x أستون فيلا - الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

إسبانيول x فالنسيا - الثانية عصرا - beIN Sports Connect.

سيلتا فيجو x ريال بيتيس - الرابعة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 FR.

جيرونا x ريال سوسيداد - السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports Fr 9 HD max.

x أوساسونا - التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

لاتسيو × سبيزيا – الساعة 12:30 ظهرا

سامبدوريا × مونزا – الساعة 3 عصرا

ساسولو× ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا

ليتشي × كريمونيزي – الساعة 3 عصرا

أتلانتا × فيورنتينا – الساعة 6 مساء

يوفنتوس × بولونيا – الساعة 8:45 مساء

جميع المباريات تبث عبر تطبيق Starz Play App

الدوري السعودي

الفيحاء x الشباب - الخامسة والثلث مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.

الهلال x التعاون - الخامسة والثلث مساء - قناة SSC1 HD.

الفتح x أبها - الثامنة مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.

النصر x الاتحاد - الثامنة مساء - قناة SSC1 HD.

الدوري الإماراتي

الظفرة x شباب الأهلي - الثالثة والربع عصرا - قناة أبوظبي .

البطائح x الوحدة - الثالثة والربع عصرا - قناة أبوظبي الرياضية.

العين x اتحاد كلباء - السادسة مساء - قناة أبوظبي الرياضية.

الدوري المغربي

الفتح الرياضي x المغرب الفاسي - الخامسة مساء - قناة Arryadia SD/HD.

المغرب التطواني x الاتحاد الرياضي التوركي - السابعة والربع مساء - قناة Arryadia SD/HD.

حسنية أغادير x مولودية وجدة - التاسعة والنصف مساء - قناة Tamazight HD.

الوداد الرياضي x نهضة بركان - العاشرة والنصف مساء - قناة Arryadia SD/HD.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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