شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى إلى الكويت، مساء اليوم، للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى، بمشاركة فريقى الأهلى والاتحاد من مصر.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.

الاتحاد يلتقى مع الميناء اليمنى فى أولى المباريات، ثم مع اتحاد الفتح العربى، والبليدة الجزائرى فى الدور التمهيدى.

وجاء جدول مباريات الاتحاد كالتالى..

29 9/ الاتحاد السكندرى مع الميناء اليمنى

1 10/ الاتحاد السكندرى مع الفتح العربى

3/ 10 الاتحاد السكندرى مع البليدة الجزائرى.