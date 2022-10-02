شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا "بوبو" يشارك فى مران فيوتشر بعد التعافى من إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد رضا "بوبو"، لاعب وسط فيوتشر، للمشاركة فى تدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابة السمانة التى لحقت به مؤخراً خلال مشاركته فى مباراة العودة أمام بول الأوغندى، فى دور الـ 64 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف وتأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.



محمد رضا بوبو

وكان بوبو قد خضع لجلسات علاجية مكثفة تبعها برنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه للقاء القادم لفيوتشر أمام كالون إف سي بطل سيراليون فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره كالون السيراليوني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم 9 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقام المباراة في ليبيريا، وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.