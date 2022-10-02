شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يتسلح بالناشئين لمواجهة أزمة إيقاف القيد فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو ، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للفريق الأول، للتغلب على مشكلة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، على خلفية قضية المريخ السوداني وسيف تيري.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو إعارة أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادى فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيرى 500 ألف دولار أمريكى لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيرى 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم، لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتى انتقالات مقبلتين.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتى أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022، ليقرر فاركو وتيري التصعيد فى المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن اليوم الإثنين، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيذ التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرانك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرانك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.