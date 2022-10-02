شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، والتي تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت منافسات دور الـ16 تأهل 5 لاعبين من مصر إلى الدور ربع النهائي، وهم مروان الشوربجي، مازن هشام، علي أبو العنين، هنا رمضان وفريدة محمد.

وجاءت مباريات المصريين فى ربع النهائي كالتالي:

ـ علي أبو العنين والبيروفي دييجو إلياس

ـ مروان الشوربجي والكولومبي ميجيل رودريجيز

ـ مازن هشام والأمريكي شاه جان خان

ـ هنا رمضان والكندية هولي نوتون

ـ فريدو محمد والأسكتلندية ليسا أيتكين