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انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش بأمريكا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، والتي تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت منافسات دور الـ16 تأهل 5 لاعبين من مصر إلى الدور ربع النهائي، وهم مروان الشوربجي، مازن هشام، علي أبو العنين، هنا رمضان وفريدة محمد.

وجاءت مباريات المصريين فى ربع النهائي كالتالي: 

ـ علي أبو العنين والبيروفي دييجو إلياس

ـ مروان الشوربجي والكولومبي ميجيل رودريجيز

ـ مازن هشام والأمريكي شاه جان خان

ـ هنا رمضان والكندية هولي نوتون

ـ فريدو محمد والأسكتلندية ليسا أيتكين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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