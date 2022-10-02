شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تطورات المفاوضات بين الأهلى وكاواسكى الياباني لضم مارسينيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات المفاوضات بين الأهلي ونادي كاواسكي فرونتال الياباني من أجل ضم البرازيلي مارسينيو، لاعب الفريق الياباني للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وطلب النادي الياباني زيادة قيمة المقابل المادي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" كاواسكي فرونتال الياباني طلب زيادة قيمة المقابل المادي من الأهلي لضم مارسينيو، بعد تقديمه عرضًا أوليًا لاتمام الصفقة".

ويضيف شوبير:"النادى الياباني طلب 30 مليون جنيه واللاعب أبلغ ناديه برغبته في الانتقال للأهلى، وعلى فكرة الرقم المطلوب منطقى لأن مثلا إنبى طلب 23 مليون جنيه للاستغناء عن مصطفى شلبى، فهذه الأرقام متاحة في الدوري ما بالك بلاعب برازيلى يلعب في الدوري الياباني".

وأكمل شوبير: "الأهلي قدم عرضًا ثانيًا بعد طلب نادي كواساكي فرونتال، والقلعة الحمراء في انتظار رد النادي الياباني على العرض الثاني، وذلك من أجل إتمام الصفقة وإعلانها بشكل رسمي".