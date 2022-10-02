شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد المنعم مدافع بدرجة "زائر الشباك مع الأهلي والفراعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عبد المنعم لاعب الأهلى ومنتخب مصر في فرض نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء وخارجها بفضل قدراته الفنية العالية التى نالت احترام وتقدير الكثيرون.

وأثبت محمد عبد المنعم صاحب الـ 24 عاما إنه يمتلك مهارات تهديفية قوية جعلته لاعب مهم في قائمة "مدافع بدرجة زائر الشباك ، فقد عاد للتسجيل بقميص المنتخب الوطني بعد غياب عن التهديف استمر 190 يومًا، وتحديد منذ هدفه في مرمى السودان بالجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.

ساهم عبد المنعم فى فوز منتخب مصر فوزًا مريحًا على ليبيريا بثلاثية دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما االثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

وبدأ عبد المنعم مسيرته الكروية داخل جدران قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد تصعيده إلى الفريق الأول، وأدرك عبد المنعم أن الحصول على فرصة أساسية في دفاع الأهلي في ظل وجود لاعبين مخضرمين، لن يكون أمراً سهلاً، لذلك فضل عبد المنعم الإعارة إلى سموحة لتتم إعارته في موسم 2019 / 2020، ومع الفريق السكندري بزغ نجمه وتألق، وشارك في 33 مباراة وسجل خلالهم هدفين قبل العودة للأهلى مجددا .

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد المنعم فى الصور التالية :