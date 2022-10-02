شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى أوراكل نت سويت للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، والتي تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهدت منافسات دور الـ 16 تأهل 5 لاعبين من مصر إلى الدور ربع النهائي، وهم، مروان الشوربجي، مازن هشام، علي أبو العنين، هنا رمضان وفريدة محمد، وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز علي أبو العنين على يوسف سليمان بنتيجة 2ـ1، في مباراة استغرقت 72 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 7-11, 14-12.

ـ فوز مروان الشوربجي على المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة 2ـ0، في مباراة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9.

ـ فوز مازن هشام على الهندي راميت تاندون بنتيجة 2ـ1 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 11-9.

ـ هزيمة سنا إبراهيم أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2ـ0، في مباراة استغرقت 15 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-1.

ـ فوز هنا رمضان على إيميليا سويني لاعبة فنزويلا بنتيجة 2ـ0 في مباراة استغرقت 15 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-0.

ـ فوز فريدة محمد على الإنجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 2ـ0 في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9.

ـ هزيمة زينة مقوي أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 2ـ0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-4.