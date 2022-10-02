شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم صراع المهاجم الأساسي فى الأهلي قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين ثلاثي الفريق الهجومي، محمد شريف، حسام حسن وشادي حسين لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق في "ضربة البداية" للموسم الجديد بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستقر المدرب السويسري الذي تولى تدريب الأهلي مؤخراً خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز على المهاجم الأساسي للفريق في الموسم المقبل ومازال يبحث ويُقارن بين الثلاثي ، شريف وحسام وشادي فرغم تفوق حسام حسن في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخراً استعداداً للموسم الجديد حيث سجل هدفين في الوديات الثلاثة إلا أن كولر لم يحسم الأمر بشأن المهاجم الأساسي للفريق في الموسم المقبل ومازال يُفاضل لاختيار الأنسب .

وينوي المدرب السويسري تجهيز الثلاثي ، شادي وحسام وشريف حتى يكون الجميع في مستوى واحداً تقريباً وحتى لا يعاني الفريق هجومياً حال غياب أحدهم لأي سبب من الأسباب، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المتابعة عن طريق كولر لتحديد المهاجم الأساسي قبل بدء الموسم الجديد الذي يستهله الأهلي أمام إتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بتونس.