شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ورفعت يشاركان فى مران فيوتشر لأول مرة بعد عقوبة الإيقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الأخير لفريق فيوتشر، والذي أقيم ضمن استعدادات الفريق لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشاركة الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش، وأحمد رفعت، وذلك لأول مرة منذ عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها على كلا اللاعبين في الفترة الأخيرة، بسبب المشادة التي حدثت بينهما عقب مواجهة بول الأوغندي في ذهاب دور الـ 64، حيث تم خصم مبلغ مالي ضخم من اللاعبين وإيقافهما.



جنش



احمد رفعت

و استقر الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على استمرار محمود حمدي في حراسة مرمى الفريق وذلك خلال اللقاء المرتقب أمام كالون السيراليوني بالكونفدرالية، في ظل غياب محمود عبد الرحيم جنش، الحارس الأساسي للفريق، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من مجلس إدارة فيوتشر، بعد مشادته مع أحمد رفعت زميله بالفريق عقب نهاية مباراة فيوتشر وبول الأوغندي بالدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية.

و يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر الجارى، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.