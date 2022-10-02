جدول مباريات اليوم.. ديربي مانشستر ومواجهات صعبة للمحترفين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد اليوم الأحد إقامة عدة مباريات في مختلف البطولات حول العالم، لعل أبرزها ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وكلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر، وكذلك مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على جاره مانشستر سيتي بملعب "الاتحاد" في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

كذلك يستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفي الدوري السعودي، يلتقي النصر والاتحاد على ملعب "مرسول بارك" في قمة الجولة الخامسة من المسابقة.

وعلى صعيد المحترفين المصريين، ينتظر مصطفى محمد، مهاجم نانت، مواجهة صعبة ضد موناكو في الدوري الفرنسي، فيما يلعب أحمد حسن "كوكا"، لاعب ألانيا سبور، ضد جيرسونسبور في الدوري التركي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

- الساعة 03:00 عصرًا.. مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 05:30 مساءً.. ليدز يونايتد – أستون فيلا.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

- الساعة 09:00 مساءً.. ريال مدريد – أوساسونا.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 08:45 مساءً.. يوفنتوس – بولونيا.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

- الساعة 05:05 مساءً.. موناكو – نانت.. بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

- 01:30 ظهرًا.. ألانيا سبور – جيرسونسبور.

الدوري السعودي

- الساعة 08:00.. النصر – الاتحاد.. إس إس سي 1.

الدوري المغربي

- الساعة 09:30 مساءً.. الوداد – نهضة بركان.. الرياضية المغربية.