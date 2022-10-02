خاص لمصراوي.. كولر يتخذ خطوة جديدة مع الأهلي قبل مواجهة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج محدد ومفصل استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، والمقرر لها 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري الابطال الإفريقي.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي نقل مكانه ما بين فندق خلف ملعب التتش إلى فندق آخر في التجمع الخامس لكسر حدة الملل.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات بدءً من غد الإثنين بشكل يومي وحتى موعد السفر الذي تحدد له بشكل مبدئي يوم الخميس المقبل 6 أكتوبر.

ويركز كولر خلال الأيام المقبلة على تطبيق الخطة التي سيخوض بها مباراة الاتحاد المنستيري لذا فانه سوف يبدأ التعامل مع مجموعة بعينها ستكون هي القوام الرئيسي في الفترة المقبلة.

وعلم مراسل الخليج 365، أن كولر قرر نزول 10 لاعبين للتدريب مع فرقهم بقطاعات الناشئين خلال الفترة المقبلة على أن يتم تصعيد ما يحتاج منهم حسب مقتضيات المباريات على مدار الموسم.

وتضم القائمة التي ستبدأ التدريب مع فرقهم بقطاع الناشئين كل من مازن أسامه وأحمد سيد عبدالنبي وحمدي ياسر ومحمد شرقية وكريم عثمان واسلام عبدالله وأحمد أشرف وميدو نبيل بجانب ثنائي حراس المرمي حازم جمال وعمر كامل.

وأبقي كولر على الوافد الجديد من فريق سيراميكا كليوباترا، مصطفى سعد الشهير بـ"ميسي"، إلى جانب كل من رأفت خليل ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء فقط وإن كان الثنائي الأخير متواجد في تدريبات الفريق الأول منذ عام كامل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الأمر طبيعي جدًا خاصة بعد عودة مجموعة اللاعبين الدوليين من المنتخبات سواء الأول أو الأولمبي بجانب الأجانب.

وأضاف المصدر: "سيتم تصعيد اللاعبين طبقًا لمقتضيات الظروف لكن كولر معجب جدًا بعدد كبير من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم ميدو نبيل وأحمد سيد عبدالنبي، والقادمين من وادي دجلة كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان".