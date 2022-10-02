مصرع وإصابة 354 في اقتحام الجماهير للملعب بالدوري الإندونيسي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

لقي 174 مشجعًا مصرعهم، فيما أصيب 180 آخرون في تدافع بين الجماهير عقب مباراة في الدوري الإندونيسي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

ووقعت الكارثة عقب خسارة أريما على يد ضيفه وغريمه اللدود بيرسيبايا سيورابايا بنتيجة 2-3 ضمن الجولة الـ11 من "دوري السوبر الإندونيسي" في جزيرة جاوا الشرقية.

واقتحمت جماهير أريما الملعب عقب خسارة المباراة، فيما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بهدف تفريقهم، ليتعرض كثيرون للاختناق.

وقدرت التقارير الأولية عدد الوفيات بنحو 130 شخصًا، لكن إميل درداك، نائب حاكم جاوا الشرقية، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن إجمالي الوفيات وصل 174، حسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكشف الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان أنه فتح تحقيقا، مضيفًا أن الحادث "شوه وجه كرة القدم الإندونيسية".

من جانبه، أمر الرئيس جوكو ويدودو بوقف جميع المباريات في الدوري الإندونيسي حتى انتهاء التحقيق في الأحداث.

وقال وزير الداخلية الإندونيسي إن المتفرجين تجاوزوا سعة استاد كانجوروهان المعلنة (38 ألف متفرج) بحوالي 4000 شخص.