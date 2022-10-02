شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية فتوح وعبد المجيد لتدعيم صفوف الزمالك أمام فلامبو البوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، وحسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها الثنائي، حيث أصيب فتوح بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب، وكانت إصابة عبد المجيد عبارة عن شد في العضلة الضامة.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للزمالك تحت قيادة فيريرا، حيث حرص المدرب على وضع برنامج خاص للثنائى من أجل تجهيزهما للمباراة المقبلة أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.