شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير بيرسى تاو من السفر مع بعثة الأهلى لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى لإختبار طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من السفر مع المارد الأحمر لتونس الخميس المقبل لمواجهة الاتحاد المنستيرى في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل.

ويخوض بيرسى تاو المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على ‏اكتمال شفائه وجاهزيته للوجود مع الفريق.‏

وخاض تاو تدريبات في الجيم ثم استكمل برنامجه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق ‏عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتملت على الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة ‏بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، والذي قطع فيه اللاعب مرحلة كبيرة في ‏طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع بيرسي تاو أثناء خوضه البرنامج ‏التأهيلي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويًّا.‏

وشارك بيرسى تاو مع الاهلى في 31 مباراة بكل البطولات وسجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى خلال 2184 دقيقة لعب ، وتلقى ثلاثة كروت صفراء.