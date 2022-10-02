شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤية كولر للصراع الثلاثي في الجبهة اليمنى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الموسم المقبل.

ويتواجد الثلاثي ؛ أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد في الجبهة اليمنى للمارد الأحمر حاليا.

ونال أكرم توفيق إشادة المدرب السويسري خلال التدريبات الماضية، وكذلك خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي موخرا.

وينوي كولر الاعتماد على أكرم توفيق بشكل أساسي في الموسم المقبل على أن يتبادل محمد هاني وكريم فؤاد المشاركة بدلا منه حال غيابه لأي سبب من الأسباب.

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.