هيثم عرابى: سنلعب مبارياتنا على استاد أسوان وسنتعاقد مع صفقتين جديدتين

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القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابى، المدير الرياضى بنادى أسوان، أن طموح تماسيح النيل يتخطى مسألة البقاء فى الدورى، ونسعى للظهور بشكل مميز فى الموسم الجديد يليق بالصفقات التى تمت.

وقال هيثم عرابى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "جعلت شركات تقوم بالتعاقد مع لاعبين مقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع مستقبلا بعد التألق، وهناك 3 لاعبين لم يتحمل أسوان تكاليف التعاقد معهم".

وأضاف المدير الرياضى: "أقوم بعرض اللاعبين على ربيع ياسين ويكون القرار النهائى للمدير الفنى، ومن الممكن التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، لتصل صفقات أسوان إلى زيادة عن 20 صفقة".

وتابع هيثم عرابى: "هناك معسكر لأسوان فى القاهرة ولا يوجد وقت بشأن الإعلان عن الصفقات، وسنلعب مبارياتنا على ملعب أسوان".

واختتم: "تم عمل عقد جديد للرعاية ونعمل على تذليل العقبات بشأن تنقلات الفريق، وهناك طموحات كبيرة للاعبى أسوان من أجل تقديم أداء مميز فى الدورى يتخطى بالتأكيد الحديث عن البقاء فى الدورى، لأن الحديث عن الهبوط يعد "إهانة" بعد هذه الصفقات".