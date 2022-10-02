عامر حسين يوضح.. هل من حق الأهلي أو الزمالك الاعتراض على لعب الدوري أثناء كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف عامر حسين، المشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية، أنه ليس من حق الأهلي أو الزمالك الاعتراض على لعب الدوري المصري أثناء إقامة كأس العالم 2022 في قطر، نوفمبر المقبل، وفقًا للوائح.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 17 أو 18 أكتوبر الجاري، وفقًا لتصريحات حسين.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر المقبل في قطر، وهي البطولة التي يغيب عنها المنتخب المصري.

وقال حسين، في تصريحات لقناة "الحياة"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "قدمت تصورًا للموسم الجديد من الدوري المصري إلى الرابطة يتضمن لعب المباريات أثناء كأس العالم".

وعلل قائلًا "لأن هذا يصب في صالح الكرة المصرية وتحديدًا الفرق التي تشارك في البطولات الأفريقية، كي ننهي الموسم في موعد مناسب، خصوصًا أن هناك عددًا قليلًا من لاعبي المسابقة سيشارك في المونديال".

وأضاف "ليس من حق الأهلي أو الزمالك الاعتراض على لعب الدوري أثناء كأس العالم، فوفقًا للائحة تؤجل المباريات للفريق عندما يضم أكثر من لاعبيّن يشاركون في البطولة، وهذا لا ينطبق على أيًا من الناديين".

وحتى الآن يضم الأهلي بين صفوفه التونسي علي معلول، فيما يلعب للزمالك مواطناه سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، علمًا بأن منتخب تونس ضمن المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وتابع حسين "رابطة الأندية المصرية غير ملزمة بالحصول على موافقة الفيفا للعب الدوري أثناء كأس العالم، فهذا شأن داخلي، وهذا ما أكده لي مسؤولو الرابطة الجزائرية الذين أعلنوا استكمال المسابقة هناك خلال المونديال".

وفي شأن آخر، أوضح "لائحة الموسم الجديد من الدوري ستحدد بالضبط متى يلعب الفريق مباراته في المسابقة المحلية بعد مباراته في البطولة الأفريقية، كي لا تحدث مشاكل في وسط الموسم".