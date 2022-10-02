عامر حسين يؤكد تأخير انطلاق الدوري لأيام.. ويكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد عامر حسين، المشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية، أن قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري ستجرى إما السبت أو الأحد المقبلين، مشيرًا إلى أن انطلاق المسابقة المحلية قد يتأخر لأيام.

وقال حسين، في تصريحات لقناة "الحياة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري سيتحدد خلال يومين في اجتماع تنسيقي بين رابطة الأندية والشركة الراعية، لكن الموعد سيكون إما السبت أو الأحد المقبلين".

وأضاف "الدوري المصري سينطلق إما يوم 17 أو 18 أكتوبر الجاري، وتم تأخيره لأيام عن الموعد المحدد في وقت سابق بسبب مباريات العودة للفرق المصرية في البطولات القارية".

وكانت الرابطة أكدت في وقت سابق أن الدوري سينطلق يوم 14 أو 15 أكتوبر.

وأوضح حسين "بعد قرعة الدوري المصري بـ5 أيام سنعلن جدول المسابقة كاملًا، والقرعة ستكون مفتوحة كما كان الحال في الموسم الماضي، ولن تكون موجهة".

وواصل "روي فيتوريا (مدرب المنتخب) طلب أن يتوقف الدوري قبل أي توقف دولي بـ4 أو 5 أيام، حتى ينتظم اللاعبون المحليون في المعسكر قبل أن يصل المحترفون".

وتابع المشرف على المسابقات "لذلك قد يتوقف الدوري لأول مرة في الموسم الجديد يوم 9 أو 10 نوفمبر المقبل قبل موعد التوقف يوم 14".

وعن رأيه في انطلاقة المدرب البرتغال مع الفراعنة، قال أرى أن الخطوات الأولى لفيتوريا جيدة، عقد اجتماعات مع كل مدربي فرق الدوري، واستمع إلى حديثهم جيدًا، وهو الآن يعرف كل التفاصيل والمشاكل، وبالتالي جاءت اختياراته للقائمة جيدة، ولم يكن عليها جدل، ولأول مرة منذ فترة طويلة يحدث هذا".

وقاد فيتوريا منتخب مصر لتحقيق فوزين وديين على كل من النيجر وليبيريا في أول توقف دولي تحت قيادة المدرب البرتغالي، بعد تعيينه خلفًا لإيهاب جلال.